Вчера состоялся 19-часовой бой за авдеевскую промзону

"В итоге вчера бой за авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. При этом, по подсчетам штаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин. При этом боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы сил АТО из минометов, танков и пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", - сказал он.

По словам А.Мотузяника, около 5:00 утра противник начал массированные обстрелы украинских позиций из минометов и пушек. Через полтора-два часа после начала артподготовки боевики перешли в наступление. Силы АТО были атакованы двумя штурмовыми группами, каждая из которых насчитывала 25-30 боевиков.

Кроме этого, во время жестоких боев за авдеевскую промзону, противник активизировался на флангах. Во время утренних сумерек противник пытался атаковать силы АТО, занимающие позиции между Каменкой и Крутой Балкой. Бой длился один час. Через несколько часов на этих же рубежах НВФ организовали 2 минометных обстрела, выпустив более 30 мин.

Несколько позже, сообщил спикер, после 13 часов, оккупанты атаковали позицию "Шахта Бутовка" со стороны Спартака, что служило отвлекающим маневром, чтобы распылить силы АТО и усложнить управление войсками в боях за авдеевскую промзону

По информации Минобороны, кроме боев в Авдеевке ситуация обострилась и в других районах. В Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и опытном оккупанты организовали мощные минометные обстрелы. Все они произошли во второй половине дня. Также из укрепления противника "Вольво-центр" к нашим позициям в Песках выдвинулся танк, и почти час вел огонь.

Как сообщал УНН, боевики в понедельник утром, 30 января, продолжили обстрелы Авдеевки, двое украинских бойцов погибли, пятеро ранены.