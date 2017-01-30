Минулої доби відбувся 19-годинний бій за авдіївську промзону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО протягом 19 годин відбувався жорстокий бій за авдіївську промзону, під час якого бойовики випустили кілька сотень мін та снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“У підсумку вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин. При цьому, за підрахунками штабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін. При цьому бойові дії не завершилися, а продовжилися й сьогодні. Достеменно відомо, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію”, — сказав він.
За словами О.Мотузяника, близько 5 години ранку противник почав масованих обстріл українських позицій з мінометів та гармат. Через півтори-дві години після початку артпідготовки бойовики перейшли в наступ. Сили АТО були атаковані двома штурмовими групами, кожна з яких налічувала 25-30 бойовиків.
Крім цього, під час жорстоких боїв за авдіївську промзону, противник активізувався на флангах. Під час ранкових сутінків противник намагався атакувати сили АТО, що займають позиції між Кам’янкою та Крутою Балкою. Бій тривав 1 годину. Через кілька годин на цих же рубежах НЗФ організували 2 мінометних обстріли, випустивши понад 30 мін.
Дещо пізніше, повідомив речник, після 13 години, окупанти атакували позицію “Шахта Дутовка” з боку Спартака, що служило відволікаючим маневром, щоб розпорошити сили АТО і ускладнити управління військами в боях за авдіївську промзону.
За інформацією Міноборони, окрім боїв в Авдіївці ситуація загострилась і в інших районах. У Троїцькому, Зайцевому, Верхньоторецькому та Опитному окупанти організували потужні мінометні обстріли. Всі вони сталися у другій половині дня. Також з укріплення противника “Вольво-центр” до наших позицій в Пісках висунувся танк, і майже годину вів вогонь.
Як повідомляв УНН, бойовики у понеділок зранку, 30 січня, продовжили обстріли Авдіївки, двоє українських бійців загинули, п’ятеро поранено.