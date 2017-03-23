За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За сутки что прошли, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил ранение", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 84 раза обстреляли позиции украинских военных .