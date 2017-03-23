За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий

КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один боец ​​получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.