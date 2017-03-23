Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще один боєць отримав поранення. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще один боєць зазнав поранення",- сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 84 рази обстріляли позиції українських військових.