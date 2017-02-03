За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 18 ранены

"За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГосЧС получили ранения. Двое военных санинструкторов погибло на Светлодарской дуге, один военнослужащий ВС и сотрудник ГосЧС погибли в Авдеевке", - сказал он.

Как сообщал УНН, с 29 января и до сейчас из-за обстрелов в Авдеевке погибли три мирных жителя и девять получили ранения.