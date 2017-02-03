Минулої доби в зоні АТО загинуло троє українських військових, 18 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло троє українських військових та один співробітник ДСНС, ще 18 військових та один рятувальник отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців і один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули, 18 військовослужбовців ЗСУ та один співробітник ДСНС зазнали поранень. Двоє військових санінструкторів загинуло на Світлодарській дузі, один військовослужбовець ЗС і співробітник ДСНС загинули в Авдіївці”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, з 29 січня і до зараз через обстріли в Авдіївці загинуло троє мирних жителів та дев’ятьох поранено.