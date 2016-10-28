За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 7 боевиков, еще 17 ранены

"Вчерашние агрессивные действия дорого стоили врагу. Подтвержденные потери противника за прошедшие сутки - это 7 погибших и 17 раненых оккупантов. Львиная доля этих потерь пришлась на так называемые 10-й полк и отдельный штурмовой батальон 1-го АК российско-оккупационных войск, которые атаковали Авдеевскую "промзону", но потерпели фиаско", - сказал А.Лысенко.