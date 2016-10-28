За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 7 боевиков, еще 17 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 7 боевиков, еще 17 получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчерашние агрессивные действия дорого стоили врагу. Подтвержденные потери противника за прошедшие сутки - это 7 погибших и 17 раненых оккупантов. Львиная доля этих потерь пришлась на так называемые 10-й полк и отдельный штурмовой батальон 1-го АК российско-оккупационных войск, которые атаковали Авдеевскую "промзону", но потерпели фиаско", - сказал А.Лысенко.