Минулої доби в зоні АТО загинули семеро бойовиків, ще 17 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Минулої доби в зоні АТО загинули 7 бойовиків, ще 17 отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчорашні агресивні дії дорого коштували ворогу. Підтверджені втрати противника за минулу добу — це 7 загиблих та 17 поранених окупантів. Левова частка цих втрат припала на так звані десятий полк та окремий штурмовий батальйон 1-го АК російсько-окупаційних військ, які атакували Авдіївську „промзону“, але зазнали фіаско”, — сказав А.Лисенко.