За прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий получили ранения двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения в результате боевых действий двое украинских военных, еще один боец подорвался на мине. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов были ранены. И, кроме этого, в результате подрыва на вражеской мине нашего автомобиля также ранен один украинский военнослужащий", - сообщил А.Мотузянык.