За прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий получили ранения двое военных

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов были ранены. И, кроме этого, в результате подрыва на вражеской мине нашего автомобиля также ранен один украинский военнослужащий", - сообщил А.Мотузянык.