Минулої доби в зоні АТО внаслідок бойових дій отримали поранення двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Минулої доби в зоні АТО отримали поранення внаслідок бойових дій двоє українських військових, ще один боєць підірвався на міні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак двоє наших бійців були поранені. І, окрім цього, внаслідок підриву на ворожій міні нашого автомобіля також поранено одного українського військовослужбовця”, — повідомив О.Мотузяник.