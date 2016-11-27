Минулої доби в зоні АТО внаслідок бойових дій отримали поранення двоє військових

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Минулої доби в зоні АТО отримали поранення внаслідок бойових дій двоє українських військових, ще один боєць підірвався на міні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.