За прошедшие сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В течение прошедших суток в зоне проведения АТО в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего за сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий на погиб, однако четыре военных получили ранения", - сказал он.
Напомним, боевики за прошедшие сутки 64 раза обстреляли силы АТО.