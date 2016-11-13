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15 марта, 19:03 • 109889 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151647 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128316 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121515 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107454 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102762 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98019 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения

Киев • УНН

 • 7731 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В течение прошедших суток в зоне проведения АТО в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Всего за сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий на погиб, однако четыре военных получили ранения", - сказал он.

Напомним, боевики за прошедшие сутки 64 раза обстреляли силы АТО.

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