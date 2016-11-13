Минулої доби в зоні АТО четверо українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У продовж минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій четверо українських військових отримали поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Загалом за добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець на загинув, проте четверо військових отримали поранення”, — сказав він.
Нагадаємо, бойовики за минулу добу 64 рази обстріляли сили АТО.