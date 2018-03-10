За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске.
“На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорных пунктах вблизи Станицы Луганской.
На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Вследствие вражеского огня прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник — получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставлен в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь.