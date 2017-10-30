За прошедшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский защитник

"В результате боевых действий вблизи Авдеевки один украинский военнослужащий получил ранение и был оперативно доставлен в военный мобильного госпиталя в Покровском", - отметил А.Лысенко.

По его словам, состояние здоровья украинского захисника удовлетворительное.

Как сообщал УНН, В конце прошлой эпохи в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений . Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на Донецком направлении.