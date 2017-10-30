За прошедшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский защитник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий получил ранения, погибших нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий вблизи Авдеевки один украинский военнослужащий получил ранение и был оперативно доставлен в военный мобильного госпиталя в Покровском", - отметил А.Лысенко.
По его словам, состояние здоровья украинского захисника удовлетворительное.
Как сообщал УНН, В конце прошлой эпохи в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений . Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на Донецком направлении.