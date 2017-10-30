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Минулої доби у зоні АТО поранення отримав один український захисник

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення, загиблих немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"Внаслідок бойових дій поблизу Авдіївки один український військовослужбовець зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровському", - зазначив А.Лисенко.

За його словами, стан здоров’я українського захісника задовільний.

Як повідомляв УНН, Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник й надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку.

 

Українські Національні Новини

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