Минулої доби у зоні АТО поранення отримав один український захисник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення, загиблих немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій поблизу Авдіївки один український військовослужбовець зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровському", - зазначив А.Лисенко.
За його словами, стан здоров’я українського захісника задовільний.
Як повідомляв УНН, Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник й надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку.