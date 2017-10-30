Минулої доби у зоні АТО поранення отримав один український захисник

"Внаслідок бойових дій поблизу Авдіївки один український військовослужбовець зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровському", - зазначив А.Лисенко.

За його словами, стан здоров’я українського захісника задовільний.

Як повідомляв УНН, Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник й надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку.