За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 26 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 26,5 тыс. человек и 4 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, КПВВ "Майорское" пересекло 7065 человек и 870 транспортных средств; "Марьинка" - 7380 человек и 1315 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5155 человек и 1090 транспортных средств; "Гнутово" - 2930 человек и 750 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4026 человек.
Сегодня утром, 5 апреля, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 30/80; "Марьинка" -180/100; "Новотроицкое" - 10/0; "Гнутово" - 40/0.
Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО продолжат до 30 апреля работать с 7:00 до 19:30.