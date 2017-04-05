Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 26 тис. осіб

Так, КПВВ “Майорське” перетнуло 7065 осіб та 870 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7380 осіб та 1315 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5155 осіб та 1090 транспортних засобів; “Гнутове” — 2930 осіб та 750 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4026 осіб.

Сьогодні вранці, 5 квітня, у пунктах пропуску на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 30/80; “Мар’їнка” —180/100; “Новотроїцьке” — 10/0; “Гнутове” — 40/0.

Як повідомляв УНН, контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО продовжать до 30 квітня працювати з 7:00 до 19:30.