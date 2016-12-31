За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, один получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, погибших среди украинских военных не было, один наш боец получил ранение, это произошло в районе н. п. Новоалександровка ", - сказал он.
Напомним, по данным пресс-центра АТО на утро 31 декабря, за сутки на Донбассе российские боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных.