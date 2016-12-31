Минулої доби один український військовослужбовець отримав поранення

“За добу, що минула, загиблих серед українських військових не було, один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі н. п. Новоолександрівка”, — сказав він.

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО на ранок 31 грудня, за добу на Донбасі російські бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.