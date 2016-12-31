Минулої доби один український військовослужбовець отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, один зазнав поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, загиблих серед українських військових не було, один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі н. п. Новоолександрівка”, — сказав він.
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО на ранок 31 грудня, за добу на Донбасі російські бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.