За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе проследовало более 45,4 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За минувшие сутки через КПВВ проследовало более 45,4 тысячи человек и 5700 транспортных средств, со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает УНН.
В частности, ситуация на КПВВ, за минувшие сутки, сложилась следующим образом:
"Майорское" - 10470 человек и 1280 транспортных средств; "Марьинка" - 10675 человек и 1750 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8755 человек и 1720 транспортных средств; "Гнутово" - 3930 человек и 970 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11570 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.
Напомним, 27 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 5 раз.