За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе проследовало более 45,4 тыс. человек

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15730 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109291 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117358 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155944 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148534 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138444 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129184 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174340 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118162 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе проследовало более 45,4 тыс. человек

За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе проследовало более 45,4 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 8161 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. За минувшие сутки через КПВВ проследовало более 45,4 тысячи человек и 5700 транспортных средств, со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает УНН.

В частности, ситуация на КПВВ, за минувшие сутки, сложилась следующим образом:

"Майорское" - 10470 человек и 1280 транспортных средств; "Марьинка" - 10675 человек и 1750 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8755 человек и 1720 транспортных средств; "Гнутово" - 3930 человек и 970 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11570 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.

Напомним, 27 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 5 раз.

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