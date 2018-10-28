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Минулої доби через КПВВ на Донбасі прослідувало понад 45,4 тис. осіб

Минулої доби через КПВВ на Донбасі прослідувало понад 45,4 тис. осіб

Київ • УНН

 • 8162 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 45,4 тисячі осіб та 5,7 тисяч транспортних засобів, з посиланням на прес-службу ДПСУ повідомляє УНН.

Зокрема, ситуація на КПВВ, минулої доби, склалась наступним чином:

“Майорське” — 10470 осіб та 1280 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10675 осіб та 1750 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8755 осіб та 1720 транспортних засобів; “Гнутове” — 3930 осіб та 970 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11570 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 0/60; “Мар’їнка” — 0/80; “Новотроїцьке” — 20/40; “Гнутове” — 10/10.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

Нагадаємо, 27 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 5 разів.

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