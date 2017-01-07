За прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли донецкое направление
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На донецком направлении вчера состоялось 6 вражеских обстрелов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении вчера состоялось 6 вражеских обстрелов. Места боевой активности у противника уже традиционные - это поселок Луганское, Авдеевская промзона и подступы к донецкому аэропорту", - сообщил он.