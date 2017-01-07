Минулої доби бойовики 6 разів обстріляли донецький напрямок - О.Мотузяник

"На донецькому напрямку вчора відбулося 6 ворожих обстрілів. Місця бойової активності у противника уже традиційні – це селище Луганське, Авдіївська промзона та підступи до донецького аеропорту", - повідомив він.

Нагадаємо, на луганському напрямку минулої доби, з 6 на 7 січня, найбільша активність ворога простежувалась поблизу населеного пункту Кримське.