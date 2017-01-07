Минулої доби бойовики 6 разів обстріляли донецький напрямок - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На донецькому напрямку вчора відбулося 6 ворожих обстрілів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку вчора відбулося 6 ворожих обстрілів. Місця бойової активності у противника уже традиційні – це селище Луганське, Авдіївська промзона та підступи до донецького аеропорту", - повідомив він.
Нагадаємо, на луганському напрямку минулої доби, з 6 на 7 січня, найбільша активність ворога простежувалась поблизу населеного пункту Кримське.