Прошлогодний рост экономики Китая стал самым низким за последние 26 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Рост экономики Китая в 2016 году стал рекордно низким за последние 26 лет, составив в итоге 6,7%, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, в последнем квартале 2016 года рост валового внутреннего продукта, согласно официальной статистики, составил 6,8%.
Однако отмечается, что несмотря на рекордно низкие за последние четверть века темпы роста ВВП, Китаю удалось достичь запланированных на 2016 год темпов роста на уровне 6,5-7%.
В то же время эксперты предостерегают, что стабилизация роста экономики Китая прежде всего состоялась благодаря быстрому увеличению государственного долга, который в 2016 году вырос до 277% ВВП (по сравнению с 254% в 2015 году).
Аналитики ожидают, что из-за угрозы дальнейшего замедления роста экономики Пекин продолжит принимать меры налогово-бюджетного стимулирования.
Эксперты отмечают, что Китай продолжает медлить с проведением необходимых реформ, в частности, решением проблемы огромных госкомпаний и неэффективной финансовой системы.
Как сообщал УНН, МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4% в 2017 году.