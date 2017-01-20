Минулорічне зростання економіки Китаю стало найнижчим за останні 26 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Зростання економіки Китаю у 2016 році стало рекордно низьким за останні 26 років, становивши у підсумку 6,7%, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Так, в останньому кварталі 2016 року зростання валового внутрішнього продукту, згідно з офіційною статистикою, становило 6,8%.
Однак зазначається, що попри рекордно низькі протягом останньої чверті століття темпи зростання ВВП, Китаю вдалось досягнути запланованих на 2016 рік темпів зростання на рівні 6,5-7%.
Водночас експерти застерігають, що стабілізація зростання економіки Китаю передусім відбулась завдяки швидкому збільшенню державного боргу, який у 2016 році виріс до 277% ВВП (порівняно з 254% у 2015 році).
Аналітики очікують, що через загрозу подальшого уповільнення зростання економіки Пекін продовжить запроваджувати заходи податково-бюджетного стимулювання.
Експерти зазначають, що Китай продовжує зволікати з проведенням необхідних реформ, зокрема, вирішенням проблеми величезних держкомпаній і неефективної фінансової системи.
Як повідомляв УНН, МВФ прогнозує зростання світової економіки на 3,4% у 2017 році.