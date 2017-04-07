На прошлой неделе на Донбассе погибли шестеро гражданских лиц - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На прошлой неделе на Донбассе СММ ОБСЕ получила подтверждение о смерти шести гражданских лиц. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
“Только на прошлой неделе мы подтвердили информацию о смерти шести гражданских лиц. Ситуация изменится только тогда, когда все вооружение будет отведено, когда будут проведены масштабные работы по разминированию”, — отметил А.Хуг.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения.