Минулого тижня на Донбасі загинули шестеро цивільних – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулого тижня на Донбасі СММ ОБСЄ отримала підтвердження про смерть шести цивільних осіб. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Лише минулого тижня ми підтвердили інформацію про смерть шести цивільних осіб. Ситуація зміниться лише тоді, коли все озброєння буде відведено, коли будуть проведені масштабні роботи з розмінування”, — зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військових зазнали поранень.