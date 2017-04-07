Минулого тижня на Донбасі загинули шестеро цивільних – ОБСЄ

“Лише минулого тижня ми підтвердили інформацію про смерть шести цивільних осіб. Ситуація зміниться лише тоді, коли все озброєння буде відведено, коли будуть проведені масштабні роботи з розмінування”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військових зазнали поранень.