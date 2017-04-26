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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25033 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88611 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145196 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112504 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113920 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110886 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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На прошлой неделе из-за осложнений от гриппа умер человек

На прошлой неделе из-за осложнений от гриппа умер человек

Киев  •  УНН

 • 11004 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На прошлой неделе (17-23 апреля) в результате осложнений от гриппа умер человек. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний в Facebook, передает УНН.

Всего за 16 неделю, с 17 по 23 апреля, гриппом и ОРВИ заболело 127 485 человек, из них 71,3% — дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 299,3 на 100 тыс. населения, что меньше на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Были госпитализированы 5039 человек, 4% от заболевших.

“На 16 неделе зарегистрирован 1 летальный случай из-за осложнений от гриппа”, — говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (600,2), наименьший — в Закарпатской (138,6 на 100 тыс. населения) областях.

Сейчас ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен. На прошлой неделе темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 6,8% и 6,3% соответственно.

Как сообщал УНН, на предыдущей неделе, с 10 по 16 апреля, в результате осложнений от гриппа умер один человек. Всего заболело 136 961 человек.

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