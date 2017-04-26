На прошлой неделе из-за осложнений от гриппа умер человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На прошлой неделе (17-23 апреля) в результате осложнений от гриппа умер человек. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний в Facebook, передает УНН.
Всего за 16 неделю, с 17 по 23 апреля, гриппом и ОРВИ заболело 127 485 человек, из них 71,3% — дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 299,3 на 100 тыс. населения, что меньше на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Были госпитализированы 5039 человек, 4% от заболевших.
“На 16 неделе зарегистрирован 1 летальный случай из-за осложнений от гриппа”, — говорится в сообщении.
Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (600,2), наименьший — в Закарпатской (138,6 на 100 тыс. населения) областях.
Сейчас ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен. На прошлой неделе темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 6,8% и 6,3% соответственно.
Как сообщал УНН, на предыдущей неделе, с 10 по 16 апреля, в результате осложнений от гриппа умер один человек. Всего заболело 136 961 человек.