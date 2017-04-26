Минулого тижня через ускладнення від грипу померла людина

Усього за 16 тиждень, з 17 до 23 квітня, на грип та ГРВІ захворіло 127 485 осіб, із них 71,3 % — діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України становив 299,3 на 100 тисяч населення, що менше на 6,9% порівняно з попереднім тижнем.

Було госпіталізовано 5039 осіб, 4% від захворілих.

“На 16 тижні зареєстрований 1 летальний випадок через ускладнення від грипу”, — сказано у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (600,2), найменший — у Закарпатській (138,6 на 100 тис. населення) областях.

Наразі в жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений. Минулого тижне темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 6,8% та 6,3% відповідно.

Як повідомляв УНН, попереднього тижня, з 10 до 16 квітня, внаслідок ускладнень від грипу померла одна людина. Усього захворіла 136 961 особа.