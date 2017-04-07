На прошлой неделе зафиксировали 29 случаев ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На прошлой неделе было зафиксировано 29 случаев ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе было зафиксировано 29 случаев ограничения свобод нашего передвижения, 9 раз в подконтрольных правительству районах и 20 раз в районах, которые не контролируются правительством", - сообщил А.Хуг.
Кроме того, он отметил, что в двух случаях, которые произошли в подконтрольных так называемой ДНР районах, применялось насилие, а именно стреляли в непосредственной близости от наблюдателей.
Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция осудили нарушения "режима тишины" на Донбассе, введенного с 1 апреля.