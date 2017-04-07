Минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свобод нашого пересування, 9 разів у підконтрольних урядові районах і 20 разів у районах, що не контролюються урядом”, — повідомив А.Хуг.
Крім того, він зазначив, що у двох випадках, які сталися у підконтрольних так званій ДНР районах застосовувалося насильство, а саме стріляли у безпосередній близькості від спостерігачів.
Як повідомляв УНН, Україна, Німеччина та Франція засудили порушення “режиму тиші” на Донбасі, запровадженого з 1 квітня.