В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В 2019 году родители отказались от 326 новорожденных в акушерских стационарах. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Сведения о количестве детей, от которых отказались родители в акушерских стационарах. В 2019 году количество детей, от которых отказались родители - 326", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что в 2019 году в Украине показатель отказов от детей составляет 1,11 ребенка на 1 тыс. родившихся живыми.
Сообщается, что в прошлом году больше всего младенцев бросили в Днепропетровской области - 46, городе Киев - 43 и Одесской области - 36.
Отмечается, что самый высокий показатель брошенных младенцев за последние 16 лет был в Украине в 2004 году - тогда отказались от 1549 детей за год.
Напомним, в Ивано-Франковске возле детской больницы оставили новорожденного.