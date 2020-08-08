В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74450 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100247 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124249 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105890 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125878 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100885 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101769 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103811 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101882 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101488 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных

В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных

Киев  •  УНН

 • 33356 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В 2019 году родители отказались от 326 новорожденных в акушерских стационарах. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Сведения о количестве детей, от которых отказались родители в акушерских стационарах. В 2019 году количество детей, от которых отказались родители - 326", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что в 2019 году в Украине показатель отказов от детей составляет 1,11 ребенка на 1 тыс. родившихся живыми.

Сообщается, что в прошлом году больше всего младенцев бросили в Днепропетровской области - 46, городе Киев - 43 и Одесской области - 36.

Отмечается, что самый высокий показатель брошенных младенцев за последние 16 лет был в Украине в 2004 году - тогда отказались от 1549 детей за год.

Напомним, в Ивано-Франковске возле детской больницы оставили новорожденного.

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