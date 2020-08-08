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Минулого року в акушерських стаціонарах покинули близько 330 новонароджених

Минулого року в акушерських стаціонарах покинули близько 330 новонароджених

Київ • УНН

 • 33374 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У 2019 році батьки відмовились від 326 новонароджених в акушерських стаціонарах. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

“Відомості про кількість дітей, від яких відмовились батьки в акушерських стаціонарах. В 2019 році кількість дітей, від яких відмовилися батьки - 326”, - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що у 2019 році в Україні показник відмов від дітей становить 1,11 дитини на 1 тис. народжених живими.

Повідомляється, що торік найбільше немовлят покинули в Дніпропетровській області - 46, місті Київ - 43 та Одеській області - 36.

Зазначається, що найвищий показник покинутих немовлят за останні 16 років був в Україні у 2004 році - тоді відмовились від 1549 дітей за рік.

Нагадаємо, в Івано-Франківську біля дитячої лікарні покинули новонародженого.

Українські Національні Новини

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