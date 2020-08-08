Минулого року в акушерських стаціонарах покинули близько 330 новонароджених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У 2019 році батьки відмовились від 326 новонароджених в акушерських стаціонарах. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
“Відомості про кількість дітей, від яких відмовились батьки в акушерських стаціонарах. В 2019 році кількість дітей, від яких відмовилися батьки - 326”, - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що у 2019 році в Україні показник відмов від дітей становить 1,11 дитини на 1 тис. народжених живими.
Повідомляється, що торік найбільше немовлят покинули в Дніпропетровській області - 46, місті Київ - 43 та Одеській області - 36.
Зазначається, що найвищий показник покинутих немовлят за останні 16 років був в Україні у 2004 році - тоді відмовились від 1549 дітей за рік.
Нагадаємо, в Івано-Франківську біля дитячої лікарні покинули новонародженого.