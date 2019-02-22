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В прошлом году УИНП нашел пропаганду тоталитаризма на сайтах управлений МВД и облпрокуратур

В прошлом году УИНП нашел пропаганду тоталитаризма на сайтах управлений МВД и облпрокуратур

Киев  •  УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В прошлом году Украинский институт национальной памяти обнаружил на ряде сайте областных управлений полиции и прокуратуры информацию, содержащую пропаганду тоталитарного режима и такую, что не соответствует политике национальной памяти. Об этом говорится в отчета председателя Украинского Института национальной памяти по 2018, передает УНН.

Согласно отчету, в течение 2018 года Институтом приняты соответствующие меры по недопущению использования символов тоталитарных режимов в Украине, в частности, осуществлен мониторинг информации, размещенной на официальных интернет-страницах отдельных центральных органов исполнительной власти.

Так, по результатам проведенного мониторинга официальных сайтов областных управлений Министерства внутренних дел Украины, в ходе которого выявлено информацию, содержащую пропаганду тоталитарного режима и такую, что не соответствует политике национальной памяти, Институтом направлены письма в 12 областных управлений МВД. По результатам рассмотрения управлениями было устранено недостатки, отметили в УИНП.

Кроме того, по результатам проведенного мониторинга официальных сайтов областных прокуратур и Генеральной прокуратуры Украины, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко было направлено письмо о необходимости приведения информации официальных сайтов 11 прокуратур в соответствии с требованиями Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» и политики национальной памяти.

По результатам рассмотрения обращения, информацию на официальных сайтах приведен в соответствие с законодательством, отметили в Институте нацпамяти.

Кроме того, в рамках мероприятий Институт обратился в ОАО «Укрзализныця» о необходимости проведения демонтажа 3 памятных знаков и изображений; к 3 юридическим лицам о необходимости проведения демонтажа 5 памятников; в Министерство юстиции Украины и Министерства аграрной политики Украины о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством наименований 4 юридических лиц; в ГК «Укроборонпром» по приведению в соответствие с действующим законодательством наименование ГАХК «Артем». По результатам рассмотрения обращений в Институт, 3 юридическими лицами проведен демонтаж 5 памятников, памятных знаков, изображений, 1 юридическим лицом разработана проектно-сметная документация для демонтажа герба УССР.

Как сообщал УНН, ранее Украинский институт национальной памяти обратился в полицию, прокуратуру и СБУ из-за возвращения коммунистических названий в Николаевской области.

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