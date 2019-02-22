Минулого року УІНП знайшов пропаганду тоталітаризму на сайтах управлінь МВС та облпрокуратур

Відповідно до звіту, упродовж 2018 року Інститутом вжито відповідні заходи з недопущення використання символів тоталітарних режимів в Україні, зокрема, здійснено моніторинг інформації, розміщеної на офіційних інтернет-сторінках окремих центральних органів виконавчої влади.

Так, за результатами проведеного моніторингу офіційних сайтів обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, у ході якого виявлено інформацію, що містить пропаганду тоталітарного режиму та не відповідає політиці національної пам’яті, Інститутом скеровано листи до 12 обласних управлінь МВС. За результатами розгляду управліннями було усунуто недоліки, зазначили в УІНП.

Крім того, за результатами проведеного моніторингу офіційних веб-сайтів обласних прокуратур та Генеральної прокуратури України, Генеральному прокурору України Юрію Луценку було скеровано листа щодо необхідності приведення інформації офіційних веб-сайтів 11 прокуратур у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» та політики національної пам’яті.

За результатами розгляду звернення, інформацію на офіційних веб-сайтах приведено у відповідність до законодавства, зазначили в Інституті Нацпам’яті.

Крім того, в рамках заходів Інститут звернувся до ПАТ «Укрзалізниця» щодо необхідності проведення демонтажу 3 пам’ятних знаків і зображень; до 3 юридичних осіб щодо необхідності проведення демонтажу 5 пам’ятників; до Міністерства юстиції України та Міністерства аграрної політики України щодо необхідності приведення у відповідність до чинного законодавства найменувань 4 юридичних осіб; до ДК «Укроборонпром» щодо приведення у відповідність до чинного законодавства найменування ДАХК «Артем». За результатами розгляду звернень до Інституту, 3 юридичними особами проведено демонтаж 5 пам’ятників, пам’ятних знаків, зображень, 1 юридичною особою розроблено проектно-кошторисну документацію для демонтажу герба УРСР.

Як повідомляв УНН, раніше Український інститут національної пам'яті звернувся до поліції, прокуратури й СБУ через повернення комуністичних назв в Миколаївській області.



