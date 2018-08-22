В прошлом году в Киеве развелись почти 10 тысяч пар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В прошлом году в столице расторгли брак 9,8 тысяч пар. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает УНН.
В 2017 году в столице развелись 9,8 тысяч пар, без учета расторгнутых браков, совершенных в судебном порядке. В 2010 году зафиксировано 8,2 тысячи расторгнутых браков (без учета браков разорванных в суде).
В 1991 и 2000 годах количество разводов было большим, однако в статистике тех лет учтены развод через суды. Так, в 1991 году в Киеве развелись 14,9 тысяч пар, а в 2000 году — 11,6 тысяч пар.
Вместе стем поженились в 1991 году — 26,9 тысяч пар, в 2000 году — 15,8 тысяч пар, в 2010 году — 22,5 тысяч пар, а в 2017 году — 27,4 тысяч пар.
Напомним, в 2017 году в Киеве мальчиков родилось на 10% больше, чем девочек.