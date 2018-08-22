Минулого року у Києві розлучились майже 10 тисяч пар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Минулого року у столиці розірвали шлюб 9,8 тисяч пар. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Києва, передає УНН.
У 2017 році у столиці розлучились 9,8 тисяч пар, без урахування без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку. У 2010 році зафіксовано 8,2 тисячі розірвань шлюбів (без урахування шлюбів розірваних у суді).
У 1991 та 2000 роках кількість розлучень була більшою, проте у статистиці тих років враховані розлучення через суди. Так, у 1991 році у Києві розлучилось 14,9 тисяч пар, а у 2000 році — 11,6 тисяч пар.
Натомість взяли шлюб у 1991 році — 26,9 тисяч пар, у 2000 році — 15,8 тисяч пар, у 2010 році — 22,5 тисяч пар, а у 2017 році — 27,4 тисяч пар.
Нагадаємо, у 2017 році у Києві хлопчиків народилось на 10% більше, ніж дівчаток.