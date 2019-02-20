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В прошлом году пострадавшие от произвола силовиков получили 33 млн грн компенсации

В прошлом году пострадавшие от произвола силовиков получили 33 млн грн компенсации

Киев  •  УНН

 • 7895 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение прошлого года пострадавшие от незаконных действий правоохранителей получили из государственного бюджета компенсаций на 33 млн грн по 198 судебным решением. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"Мы в прошлом году выполнили 198 судебных решений о возмещении материального ущерба на 33 млн грн. По состоянию на 1 января 2019 года таких судебных решений осталось 258 на сумму более 63 млн грн., Это в большинстве случаев компенсация ущерба тем физическим лицам, которые подвергались задержанию, находились в СИЗО, но их вина не была доказана, они судятся против правоохранительных органов в большинстве случаев", - отметила Слюз.

По ее словам, выплаты компенсаций по судебным решениям пока осуществляются по документам, которые поступили в Казначейство в октябре 2016 года.

При этом она добавила, что в прошлом году Казначейство в целом выплатило компенсацию по более чем 79 тысячам судебных решений на сумму почти 0,5 млрд грн, что было предусмотрено бюджетным расписанием, но по состоянию на 1 января 2019 года в государстве осталось выплатить компенсации по более чем 126 тыс. судебных решений на общую сумму более 4 млрд грн.

Напомним, в суд передано обвинительное заключение в отношении экс-начальника криминальной милиции Киева - его будут судить за незаконные действия против шестерых активистов "Автомайдана" в начале 2014 года.

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