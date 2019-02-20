В прошлом году пострадавшие от произвола силовиков получили 33 млн грн компенсации

"Мы в прошлом году выполнили 198 судебных решений о возмещении материального ущерба на 33 млн грн. По состоянию на 1 января 2019 года таких судебных решений осталось 258 на сумму более 63 млн грн., Это в большинстве случаев компенсация ущерба тем физическим лицам, которые подвергались задержанию, находились в СИЗО, но их вина не была доказана, они судятся против правоохранительных органов в большинстве случаев", - отметила Слюз.

По ее словам, выплаты компенсаций по судебным решениям пока осуществляются по документам, которые поступили в Казначейство в октябре 2016 года.

При этом она добавила, что в прошлом году Казначейство в целом выплатило компенсацию по более чем 79 тысячам судебных решений на сумму почти 0,5 млрд грн, что было предусмотрено бюджетным расписанием, но по состоянию на 1 января 2019 года в государстве осталось выплатить компенсации по более чем 126 тыс. судебных решений на общую сумму более 4 млрд грн.

Напомним, в суд передано обвинительное заключение в отношении экс-начальника криминальной милиции Киева - его будут судить за незаконные действия против шестерых активистов "Автомайдана" в начале 2014 года.