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Минулого року постраждалі від свавілля силовиків отримали 33 млн грн компенсації

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом минулого року постраждалі від незаконних дій правоохоронців отримали з державного бюджету компенсацію на 33 млн грн по 198 судовим рішенням. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

"Ми минулого року виконали 198 судових рішень про відшкодування матеріальної шкоди на 33 млн грн. Станом на 1 січня 2019 року таких судових рішень залишилось 258 на суму більше 63 млн грн. Це більшістю випадків компенсація шкоди тим фізичним особам, які піддавались затриманню, перебували в СІЗО, але їхня вина не була доведена, вони судяться проти правоохоронних органів у більшості випадків", - зазначила Слюз.

За її словами, виплати компенсацій по судових рішеннях наразі здійснюються по документах, які надійшли до Казначейства у жовтні 2016 року.

При цьому вона додала, що минулого року Казначейство в цілому виплатило компенсацію по більш ніж 79 тисячам судових рішень на суму майже 0,5 млрд грн, що було передбачено бюджетним розписом, але станом на 1 січня 2019 року державі залишилось виплатити компенсації по більш ніж 126 тис. судових рішень на загальну суму понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, до суду передано обвинувальний акт стосовно екс-начальника кримінальної міліції Києва – його судитимуть за незаконні дії проти шістьох активістів "Автомайдану" на початку 2014 року.

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