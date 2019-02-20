Минулого року постраждалі від свавілля силовиків отримали 33 млн грн компенсації

"Ми минулого року виконали 198 судових рішень про відшкодування матеріальної шкоди на 33 млн грн. Станом на 1 січня 2019 року таких судових рішень залишилось 258 на суму більше 63 млн грн. Це більшістю випадків компенсація шкоди тим фізичним особам, які піддавались затриманню, перебували в СІЗО, але їхня вина не була доведена, вони судяться проти правоохоронних органів у більшості випадків", - зазначила Слюз.

За її словами, виплати компенсацій по судових рішеннях наразі здійснюються по документах, які надійшли до Казначейства у жовтні 2016 року.

При цьому вона додала, що минулого року Казначейство в цілому виплатило компенсацію по більш ніж 79 тисячам судових рішень на суму майже 0,5 млрд грн, що було передбачено бюджетним розписом, але станом на 1 січня 2019 року державі залишилось виплатити компенсації по більш ніж 126 тис. судових рішень на загальну суму понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, до суду передано обвинувальний акт стосовно екс-начальника кримінальної міліції Києва – його судитимуть за незаконні дії проти шістьох активістів "Автомайдану" на початку 2014 року.