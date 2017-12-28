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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минсоцполитики предлагает выплатить уволенным из плена по 100 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8467 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство социальной политики Украины предлагает выплатить вызволенным из плена украинцам по 100 тыс. гривен денежной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

Минсоцполитики предлагает выплатить уволенным из плена по 100 тыс. грн

"Всем вызволенным будет оказана материальная помощь. Наше предложение - 100 тыс. гривен", - заявил Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон и Меркель будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинских заложников - Порошенко

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Украинские Национальные Новости

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