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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21716 перегляди

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Мінсоцполітики пропонує виплатити звільненим з полону по 100 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики України пропонує виплатити звільненим з полону українцям по 100 тисяч гривень грошової допомоги. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

Мінсоцполітики пропонує виплатити звільненим з полону по 100 тис. грн

"Всім звільненим буде надана матеріальна допомога. Наша пропозиція - 100 тисяч гривень", - заявив Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон та Меркель робитимуть все можливе, щоб прискорити звільнення українських заручників - Порошенко

Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.

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