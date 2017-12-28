Мінсоцполітики пропонує виплатити звільненим з полону по 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики України пропонує виплатити звільненим з полону українцям по 100 тисяч гривень грошової допомоги. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
"Всім звільненим буде надана матеріальна допомога. Наша пропозиція - 100 тисяч гривень", - заявив Рева.
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Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.