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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24996 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88531 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145136 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113910 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110880 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Минобразование с июля планирует перейти на электронный документооборот

Минобразование с июля планирует перейти на электронный документооборот

Киев  •  УНН

 • 14065 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки планируют внедрить систему электронного документооборота с 1 июля 2017 года. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Роман Греба, передает УНН.

"Мы надеемся, что, как и предусмотрено меморандумом (о введении электронного документооборота в МОН - ред.), уже с 1 июля 2017 года и аппаратный ресурс, и программное обеспечение будет поставлен и мы начнем эксплуатацию в пределах сроков, предусмотренных меморандумом", - отметил Р.Греба.

Он напомнил, что в 2016 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Американским Советом по международному образованию и Министерством образования и науки Украины по внедрению в МОН модернизированной системы электронного документооборота, который будет проходить при финансовой поддержке Агентства США в рамках проекта "Альянс содействие прозрачном управлению образованием в Украине". Техническим партнером выступает Майкрософт Украина.

Также Р.Греба сообщил, что за основу будет взята система электронного документооборота Администрации Президента Украины, которую передают бесплатно и доработают под нужды МОН.

"Считаю, что это будет одна из самых эффективных систем электронного документооборота, которая существует не только в Украине, а затем, в дальнейшем, будет экспортироваться в другие страны", - сообщил он.

Как сообщал УНН, Министерство регионального развития и Министерство образования и науки начали Совместное проект по созданию нового образовательного пространства в 200 украинских школах, из них в этом году - в 50 школах.

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