Минобразование с июля планирует перейти на электронный документооборот

"Мы надеемся, что, как и предусмотрено меморандумом (о введении электронного документооборота в МОН - ред.), уже с 1 июля 2017 года и аппаратный ресурс, и программное обеспечение будет поставлен и мы начнем эксплуатацию в пределах сроков, предусмотренных меморандумом", - отметил Р.Греба.

Он напомнил, что в 2016 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Американским Советом по международному образованию и Министерством образования и науки Украины по внедрению в МОН модернизированной системы электронного документооборота, который будет проходить при финансовой поддержке Агентства США в рамках проекта "Альянс содействие прозрачном управлению образованием в Украине". Техническим партнером выступает Майкрософт Украина.

Также Р.Греба сообщил, что за основу будет взята система электронного документооборота Администрации Президента Украины, которую передают бесплатно и доработают под нужды МОН.

"Считаю, что это будет одна из самых эффективных систем электронного документооборота, которая существует не только в Украине, а затем, в дальнейшем, будет экспортироваться в другие страны", - сообщил он.

Как сообщал УНН, Министерство регионального развития и Министерство образования и науки начали Совместное проект по созданию нового образовательного пространства в 200 украинских школах, из них в этом году - в 50 школах.