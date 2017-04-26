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Міносвіти з липня планує перейти на електронний документообіг

Міносвіти з липня планує перейти на електронний документообіг

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки планують впровадити систему електронного документообігу з 1 липня 2017 року. Про це під час прес-конференції повідомив заступник міністра освіти і науки Роман Греба, передає УНН.

“Ми сподіваємося, що, як і передбачено меморандумом (про введення електронного документообігу в МОН — ред.), уже з 1 липня 2017 року і апаратний ресурс, і програмне забезпечення буде поставлене і ми почнемо експлуатацію в межах строків, передбачених меморандумом”, — зазначив Р.Греба.

Він нагадав, що у 2016 році був підписаний меморандум про співробітництво між Американською Радою з міжнародної освіти та Міністерством освіти і науки України щодо впровадження в МОН модернізованої системи електронного документообігу, який проходитиме за фінансової підтримки Агентства США в рамках проекту “Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні”. Технічним партнером виступає Майкрософт Україна.

Також Р.Греба повідомив, що за основу буде взято систему електронного документообігу Адміністрації Президента України, яку передають безкоштовно і допрацюють під потреби МОН.

“Вважаю, що це буде одна з найефективніших систем електронного документообігу, яка існує не тільки в Україні, а потім, в подальшому, буде експортуватися до інших країн”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, Міністерство регіонального розвитку та Міністерство освіти та науки розпочали cпільний проект зі створення нового освітнього простору в 200 українських школах, з них цього року — в 50 школах.

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