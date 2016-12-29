Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанских войск на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке госграницы Армении к юго-востоку от села Чинар Тавушской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении, передает УНН.
"Рано утром 29 декабря на участке государственной границы Республики Армения на юго-восток от села Чинар Тавушской области азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подразделения ВС Армении нейтрализовали атаку азербайджанских войск и отбросили противника назад. Среди нападавших есть убитые и раненые, в том числе на боевых позициях армянских войск.
Также сообщается и о потерях армянской стороны.
"В ходе боев по защите государственной границы Армении погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григоревич Нараян и Эрик Гарикович Абовян", - сказано в сообщении.