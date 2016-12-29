Міноборони Вірменії повідомило про атаку азербайджанських військ на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Азербайджанські війська здійснили спробу диверсійної вилазки на ділянці держкордону Вірменії на південний схід від села Чинарі Тавушської області. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Вірменії, передає УНН.
“Рано вранці 29 грудня на ділянці державного кордону Республіки Вірменії на південний схід від села Чинарі Тавушської області азербайджанські війська зробили спробу диверсійної вилазки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підрозділи ЗС Вірменії нейтралізували атаку азербайджанських військ та відкинули противника назад. Серед нападників є вбиті і поранені, зокрема на бойових позиціях вірменських військ.
Також повідомляється і про втрати вірменської сторони.
“У ході боїв із захисту державного кордону Вірменії загинули старший лейтенант Шаварш Меліксетовіч Мелікян, рядові Едгар Григоревич Нараян і Ерік Гаріковіч Абовян”, — сказано у повідомленні.