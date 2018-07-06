Минобороны: вчера боевики на Донбассе не применяли тяжелое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В течение вчерашнего дня боевики на Донбассе не применяли против украинских военных запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки противник не прекращал провокационные обстрелы позиций украинских защитников. Фактов применения запрещенного минского договоренностями оружия со стороны противника вчера не зафиксировано", - сказал Мотузяник.
В то же время он отметил, что боевики российско-оккупационных войск 26 раз открывали огонь, используя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках также вооружения БМП.
В результате таких действия для сохранения жизни и здоровья личного состава Объединенных сил, украинские военные трижды открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение.
Как сообщал УНН, боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня.