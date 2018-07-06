Минобороны: вчера боевики на Донбассе не применяли тяжелое вооружение

"За прошедшие сутки противник не прекращал провокационные обстрелы позиций украинских защитников. Фактов применения запрещенного минского договоренностями оружия со стороны противника вчера не зафиксировано", - сказал Мотузяник.

В то же время он отметил, что боевики российско-оккупационных войск 26 раз открывали огонь, используя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках также вооружения БМП.

В результате таких действия для сохранения жизни и здоровья личного состава Объединенных сил, украинские военные трижды открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение.

Как сообщал УНН, боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня.