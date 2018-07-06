Міноборони: вчора бойовики на Донбасі не застосовували важке озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Упродовж вчорашнього дня бойовики на Донбасі не застосовували проти українських військових забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Упродовж минулої доби противник не припиняв провокаційні обстріли позицій українських захисників. Фактів застосування забороненої Мінськими домовленостями зброї з боку противника вчора не зафіксовано”, — сказав Мотузяник.
Водночас він зазначив, що бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь, використовуючи переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках також озброєння БМП.
У результаті таких дії задля збереження життя і здоров’я особового складу Об’єднаних сил, українські тричі відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння.
Як повідомляв УНН, бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню.