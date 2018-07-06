Міноборони: вчора бойовики на Донбасі не застосовували важке озброєння

“Упродовж минулої доби противник не припиняв провокаційні обстріли позицій українських захисників. Фактів застосування забороненої Мінськими домовленостями зброї з боку противника вчора не зафіксовано”, — сказав Мотузяник.

Водночас він зазначив, що бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь, використовуючи переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках також озброєння БМП.

У результаті таких дії задля збереження життя і здоров’я особового складу Об’єднаних сил, українські тричі відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння.

Як повідомляв УНН, бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню.