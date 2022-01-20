В Минобороны Украины не будут комментировать неофициальные заявления о военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Министерство обороны Украины не планирует комментировать никакие неофициальные сообщения о предоставлении Украине иностранной военной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны.
Детали
"Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств защиты, которые предоставляются Украине. Это возможно при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, которые являются обычной практикой в деятельности подобного рода", — говорится в сообщении.
Как отметили, официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами в соответствующий момент и в объеме, который не повредит национальным интересам.
"С огромным уважением отношусь к работе средств массовой информации, но прошу учесть, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже — нелетального, других нужных вещей, которые спасают жизни наших воинов", — подчеркнул министр обороны Алексей Резников.
Напомним
Министерство обороны Чехии планирует предоставить Украине артиллерийские снаряды на фоне наращивания войск России возле украинских границ.