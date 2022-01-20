У Міноборони України не коментуватимуть неофіційні заяви про військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство оборони України не планує коментувати жодні неофіційні повідомлення щодо надання Україні іноземної військової допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міноборони.
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"Ми наполегливо працюємо над збільшенням об’єму і розширенням номенклатури засобів оборони, які надаються Україні. Це можливо за умови відповідального підходу з дотриманням розумних обмежень, які є звичною практикою у діяльності подібного роду", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, офіційні повідомлення щодо фактично наданої допомоги поширюватимуться в координації з партнерами у відповідний момент і в обсязі, який не зашкодить національним інтересам.
"З величезною повагою ставлюсь до роботи засобів масової інформації, але прошу врахувати, що держава-агресор безпосередньо та через агентів впливу докладає значних зусиль для зниження міжнародної допомоги Україні, блокування поставок зброї оборонного призначення, навіть — нелетальної, інших потрібних речей, які рятують життя наших воїнів", - підкреслив міністр оборони Олексій Резніков.
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