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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Міноборони України не коментуватимуть неофіційні заяви про військову допомогу

У Міноборони України не коментуватимуть неофіційні заяви про військову допомогу

Київ • УНН

 • 24924 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство оборони України не планує коментувати жодні неофіційні повідомлення щодо надання Україні іноземної військової допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міноборони.

Деталі

"Ми наполегливо працюємо над збільшенням об’єму і розширенням номенклатури засобів оборони, які надаються Україні. Це можливо за умови відповідального підходу з дотриманням розумних обмежень, які є звичною практикою у діяльності подібного роду", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили,  офіційні повідомлення щодо фактично наданої допомоги поширюватимуться в координації з партнерами у відповідний момент і в обсязі, який не зашкодить національним інтересам.

"З величезною повагою ставлюсь до роботи засобів масової інформації, але прошу врахувати, що держава-агресор безпосередньо та через агентів впливу докладає значних зусиль для зниження міжнародної допомоги Україні, блокування поставок зброї оборонного призначення, навіть — нелетальної, інших потрібних речей, які рятують життя наших воїнів", - підкреслив міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо

Міністерство оборони Чехії планує надати Україні артилерійські снаряди на тлі нарощування військ Росії біля українських кордонів.

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