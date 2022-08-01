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Минобороны Украины через суд требует от "Аккордбанка" взыскания банковских гарантий в сделке по закупке смазочных масел

Киев • УНН

 • 176967 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Министерство обороны Украины подало иск в суд по взысканию с «Аккордбанка» почти 650 тысяч гривен банковских гарантий. Об этом говорится в Постановлении Хозяйственного суда Киева, передает УНН.

Детали

Средства, требуемые Минобороны, являются суммой гарантий в рамках соглашения по закупке смазочных средств с ООО «Мироил». Акционером Аккордбанка является Даниил Волынец, муж посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

«Министерство обороны Украины обратилось в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Коммерческий банк «Аккордбанк» о взыскании 644106,06 грн суммы банковской гарантии от 12.08.2020 года. По постановлению Хозяйственного суда города Киева от 14.02.2022 принято исковое заявление к рассмотрению и открыто производство по делу», - говорится в Постановлении.

Компанию «Мироил», гарантом которой выступил Аккордбанк в рамках тендера на поставку моторных масел, относят к сфере влияния российской нефтяной компании.

Компания стала известна в связи с расследованием многомиллионной сделки по закупке некачественных горюче-смазочных материалов. Так, правоохранители заявили о хищении в 145 млн грн.

В настоящее время судебное дело о взыскании с банка суммы гарантий в пользу Минобороны, согласно информации из Реестра судебных решений, находится в процессе рассмотрения.

Добавим, к банку неоднократно возникали вопросы у регулятора.

В частности, НБУ нашел нарушения в сфере финмониторинга. «Аккордбанк» не проверял клиентов, являющихся "политически значимыми лицами". В банке также верифицировали недействительный документ. Также Нацбанк наложил штраф за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.

Украинские Национальные Новости

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